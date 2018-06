V těhotenství přibrala muzikálová zpěvačka 27 kilo, 17 jí ještě zůstalo: Jak chce zhubnout do zářijové premiéry Fantoma opery?

Tereza Aster Vágnerová má 17 kilo navíc. Super.cz

Má to ovšem jeden háček. Na baletku je totiž Tereza po porodu tak nějak bytelnější. "V těhotenství jsem přibrala 27 kilo. A 17 mám pořád ještě nahoře. Věřím, že přes léto zhubnu tak deset. Už se cítím na to, abych začala cvičit, navíc jsme s Monikou Sommerovou, která hraje hlavní roli Christine, začaly chodit plavat," řekla nám Tereza, když spolu s dcerkou dorazila na první zpívanou zkoušku Fantoma do GoJa Music Hall, kde se bude slavný muzikál od 14. září opět uvádět.

"Zatím se mi nechce nechávat malou doma samotnou, pořád ještě kojím. Naštěstí má partner jako architekt svůj vlastní ateliér, a tak je časově flexibilní, tak mi pomáhá a malou bude vozit po Stromovce, zatímco já budu zpívat. Fantom opery je ale jediný projekt, ke kterému se vracím. Je to moje srdeční záležitost," vysvětlila. ■