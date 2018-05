Sexy grilovačka s Jennifer Lopez: Zpěvačka doplnila rajcovní prádélko šperky za 100 miliónů

Jennifer Lopez Profimedia.cz

Sexy zpěvačka se v novém klipu k písni Dinero pořádně rozvášnila. Stále má dokonalé tělo a byl by hřích se příliš zahalovat. Jennifer se toho držela a vystačila si se sexy prádélkem. Místo oblečení raději sáhla po luxusních špercích. Zdobí ji klenoty Tiffany & Co v hodnotě 4,5 miliónu amerických dolarů, což odpovídá 100 miliónům českých korun. A to už je pořádný balík. Ani tato suma se ale nevyrovná jejímu zadečku, který má pojištěný na 27 miliónů dolarů.

Nový černobílý klip bude zajímavý nejen po zvukové stránce. Jennifer Lopez se v něm prezentuje jako dračice a ukáže se v plavkách u bazénu. Jennifer je nejenom úspěšnou zpěvačkou a herečkou, ale také nestárnoucím sexsymbolem. ■