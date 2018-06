Zašněrovat se do těchto šatů si každá netroufne: Mladá sestra Kate Moss však rozhodně ano

Lottie Moss Foto: Super.cz/ Profimedia.cz

Je stejně jako její o 24 let starší sestra Kate Moss modelkou, a i když zatím zdaleka ne tak slavnou, o dvacetileté Lottie se ví. Fotí do magazínů, reklamy, dává rozhovory a na společenské akce už je zvána nejen jako předvádějící modelka, ale jako host. Tu v rámci týdne módy na Ibize nevyjímaje.

Lottie je mladá, krásná, žádoucí, a tak má ve volbě garderoby na podobné typy událostí široké pole působnosti. Modelka zvyklá na pozornost a předvádění těla většinou nezůstává u konzervativní módy, naopak si ráda dopřeje provokací. Těm přeje i ostrovní atmosféra. Na akci proto Moss oblékla šaty se šněrováním na bocích, které blondýnka příliš neutahovala.

Na rozdíl od kůže, kterou nemá potíž ukázat, si své soukromí chrání. Nedávno promluvila o tom, že již několikrát dostala nabídku na účast v reality show Made In Chelsea, kterou však odmítla. „To není pro mě. Cením si soukromého života. Nechci, aby byl na obrazovkách,“ řekla s tím, že na jiné v telce se ráda podívá. „Mojí slabostí jsou Ex On The Beach a Geordie Shore. Absolutně je miluji,“ přiznala, že patří k mnoha divákům v Británii tolik populárních reality show. ■