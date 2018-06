Poznáte ho? Takhle vypadal moderátor, který dává přednost mužům, když si šel pro občanku

Hvězda Primy k nepoznání Foto: archiv K. Voříška

Coby náctiletý chodil moderátor zpráv na Primě Karel Voříšek oblečený zásadně v černé a liboval si v ponuré náladě. „To k tomu věku a dospívání patřilo. Byla to póza, snad obrana a hledání. Tehdy jsem dokonce začal psát svoje první básničky,“ prozradil Super.cz Karel.

Právě dnes slaví Voříšek se svojí kolegyní Klárou Doležalovou pětileté výročí. Právě tak dlouho spolu moderují zprávy na Primě. Co na svoji kolegyni prozradil? „Když má boty s podpatky a já se vedle ní postavím, zmizí mi v oblacích. Takže někdy v televizi, ale to divák nevidí, když točíme upoutávku na Zprávy a kamera nás snímá jen do pasu, Klárka je zutá. Teď mě napadá, kdybych si stoupl na malý podstavec, jako Tom Cruise, když točí filmy, mohla by se obout,“ dodal se smíchem Voříšek. ■