Nadržuje Habera a spol. Borkovcovi? Diváci jsou naštvaní, že vyřazený Petr dostal divokou kartu!

Eliška Rusková a Petr Borkovec, který nakonec dostal divokou kartu. Foto: archiv TV Nova

Diváci SuperStar se bouří. Řadě z nich se nelíbí, že porota prostřednictvím divoké karty vrátila do soutěže Petra Borkovce , který měl podle diváckého hlasování vypadnout. V soutěži tak skončila jen Aneta Horňáková.

Fanoušci si ale myslí, že v SuperStar měla pokračovat spíše Aneta a Borkovec rozhodně neměl dostat divokou kartu. Tu smí porota využít jen jednou za celou soutěž. V dalších kolech tak divoká karta už nikoho nezachrání.

„Aneta byla fantastická a verdikt poroty ve formě žolíka pro Borkovce byl šokující. Já osobně nevím, co na něm kdo vidí, mě osobně nezaujal a nikdy nepřesvědčil,“ reagovala na Borkovcovu záchranu v soutěži jedna z divaček.

A přidávali se další nespokojení fanoušci SuperStar: „Mě dost štve, že Borkovce označili za nejhorší vystoupení, Anetu pochválili a pak ji vyhodí a toho, kdo se jim nelibí, zachrání. Já fakt nechápu jejich logiku. Dost mě nasr*li a nechápu to. Začínám si myslet, že jim někdo platí za to, aby mu nadržovali, protože ten kluk neumí zpívat a prostě to nemá logiku. Fakt ne,“ zněl další z mnoha rozhořčených komentářů.

„Nejsi první a poslední s takovým názorem, ale pochybuju, že by tolik z nás bylo špatně. Něco tam musí být na tom, že mu furt zachraňují prdel. Podle mě neměl postoupit ani do Live Show. Takže já fakt nevím už,“ nevěřil vlastním očím další divák SuperStar.

A co si myslíte vy? Zasloužil si Petr Borkovec divokou kartu, nebo ne? Hlasujte v anketě pod článkem. ■