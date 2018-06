Hvězda Ordinace nedá dopustit na kontaktní rodičovství: Spíme s manželem a synem na hromádce jako v jeskyni

Při výchově syna Tobiáše sází na intuici. Michaela Feuereislová

Téměř roční syn Tobiáš zatím nespí ve své vlastní postýlce, ale sdílí postel s rodiči. „Zatím spíme všichni na hromádce jako v jeskyni. Jsme pořád spolu, ale s manželem cítíme, že je to tak v pořádku,” říká herečka.

Růžičková netvrdí, že její model výchovy je jediný a správný, ale jí osobně vyhovuje. Už v těhotenství herečka studovala literaturu zajímající se o různé formy výchovy. „Mám nastudováno, jak být moderní matkou i alternativní matkou, a snažila jsem si vzít od každého něco,” vysvětluje Andrea a jedním dechem dodává: ‚„Vyzkoušela jsem všechno. Snažím se, abychom si v rodině vybrali to, co nám všem sedí nejvíc. Ve výsledku nám nejvíc sedí to kontaktní rodičovství. Nevyhovuje to pouze Tobiášovi, ale i nám rodičům. Když nemám dítě u sebe, tak nespím, protože ho musím pořád na dálku sledovat. Když je ale u mě, tak podle dotyku a pocitu poznám, že je v pořádku. Když je člověk s tím druhým blízko, tak prohlubuje intuici. I komunikace s dítětem je jednodušší,” říká Andrea Růžičková. ■