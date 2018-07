V žádném případě nechce být zanedbanou matkou. Dřív hvězda Vyprávěj utíkala do baru, teď jde raději do salonu krásy

Po návštěvě kadeřníka je jako vyměněná. Foto: Oway Rolland (4x)

„Rozhodně nechci být taková ta zanedbaná matka s mastnými vlasy v khaki teplákovce.” říká sexy kráska, která se aktuálně pyšní novým odstínem vlasů díky bio barvě. „Mám pocit, že se o sebe starám víc než předtím, protože teď je pro mě návštěva kadeřníka nebo kosmetiky jediný možný relax. Když jsem se dřív potřebovala uvolnit, tak jsem vyrazila na mejdan, teď si zajdu do salonu do kadeřnictví, na kosmetiku nebo na masáž,” říká oblíbená seriálová herečka.

„Snažím se ten volný čas využívat tak, že pečuju o své tělo, aby vydrželo co nejvíc. To pak pomáhá psychice, abych se z toho nezbláznila,” říká Andrea a jedním dechem dodává: „Neustále se teď starám o někoho jiného, a když mám pak hodinu a půl na to, že se o mě stará někdo jiný, tak mi to psychicky hrozně pomůže. Když už vím, že jsem na své blízké nepříjemná, tak si odskočím se nechat zkrášlit a za hodinku a půl se vrátí krásná, vyklidněná a zrelaxovaná máma a manželka.” ■