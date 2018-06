Mateřské herečka rozhodně neříká dovolená: Celou noc spí hvězda Ordinace maximálně jednou v měsíci

Andrea Růžičková Foto: Oway Rolland (2x)

V srpnu to bude rok, co přivedla Andrea Růžičková (33) na svět svého prvního potomka, tím se jí rázem změnil život.

Mateřství si hvězda seriálu Vyprávěj užívá, ale nebojí se přiznat, že je péče o Tobiáše někdy velmi fyzicky náročná.

„Zkouším, co lidské tělo vydrží. Skoro nespím, jsem unavená, ale stále to zvládám. Sama sebe překvapuju, kolik toho vydržím,” říká Andrea: „Když je nejhůř, tak to příroda zařídí tak, že dítě spí jednu celou noc, já se vyspím, a tím pádem vydržím další měsíc,” říká.

Sympatická kráska, známá pod svým dívčím příjmením Kerestešová, už pomalu začíná pracovat, aktuálně natáčí nové díky seriálu Ordinace v růžové zahradě. „Dá se to zvládat, pokud má člověk takhle dobrého partnera jako mám já. Zatím to zvládáme bez chůvy. Máme takovou strategii, že když točím, tak je Mikoláš s malým. Na natáčení jsou ke mně hodní, takže většinu dnů pracuju jen půl dne,” říká.

Výjimečně si Kerestešová bere syna na natáčení. „To nesmím dělat příliš často, protože se pak nemůžu soustředit na text. Potvrdilo se mi, že pokud je dítě do půl kilometru, tak jsem máma. Líp to funguje, když zůstane Tobiáš doma s tatínkem a já odjedu na natáčení a mám čistou hlavu,” říká Andrea Růžičková. ■