Proč se tahle kočička na čtvrt roku vytratila? Krásná misska se ukrývala v Indii, kde se stala vegetariánkou

Nikola Buranská šla v Indii na dračku. Super.cz

Z Indie se Buranská vrátila zcela uchvácená. „Je to jiný svět. Moc se mi líbí jejich filozofie a přístup k životu. Ty tři a půl měsíce mi přinesly krásné zážitky, těším se, že se tam znovu podívám,“ prozradila půvabná tmavovláska.

V posledních letech štěstí v lásce Nikole příliš nepřálo, možná proto, že lovila ve špatných vodách. Momentálně je šťastně zamilovaná a svého přítele si chválí. „Je nám spolu krásně. Přijel za mnou i do Indie, jen abychom se viděli. Když za vámi letí člověk půl světa, je vidět, že mu za to stojíte. Jsem šťastná,“ říká. Nikola svého milého potkala v Praze na ulici, šlo o náhodné setkání, šel s kamarádem, nebál se a oslovil ji a dnes jsou spolu již pár měsíců šťastní.

Nikola vypadá lépe než kdy předtím, je vidět, že jí láska svědčí. I přesto, že indická kuchyně bývá kalorická, Nikole se podařilo nepřibrat. „Musím říct, že jsem se v Indii stala vegetariánem, raději jsem se masu vyhýbala, aby mi nebylo špatně. Vůbec mi to k mému překvapení nevadilo, vegetariánská indická kuchyně je naprosto skvělá, všechno je to teda dost ostré, ale výborné,“, chválí místní gastronomii sympatická modelka, kterou jsme potkali v nedávno otevřeném klubu v centru Prahy, kam zavítala s přáteli. „V Indii jsem nikam moc nemohla, a když, tak s ochrankou, takže se člověk moc nemohl pobavit. Moc jsem se těšila, až vyrazím někam ven zatančit si a dát drink s přáteli, o tomto klubu jsem slyšela od Monči Leové, a je to tak, je to tu vážně epic,“ směje se Buranská. ■