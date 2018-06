Zpocenou a bez make-upu jste ji nejspíš ještě neviděli. Hvězda Ordinace se za tuto podobu ani trošku nestydí

Ivana Jirešová praktikuje jógu nejen kvůli tělu, ale hlavně kvůli své mysli. Super.cz

Když si je herečka vědoma, že ji čeká nějaké speciální natáčení, kde bude její tělo více vidět, tak se cvičením přece jen přitvrdí. „Když vím, že bude tělo hodně vidět, tak se to dá vyřešit kvalitní stravou a tři dny předtím tvrdším tréninkem a ono se to tělo pak hezky vyrýsuje,” říká Jirešová, která kromě bikram jógy praktikuje také hatha jógu a ashtanga jógu a ráda také běhá. „Mám kamaráda, se kterým běhám v lese. On mě často dožene k lepším výkonům, protože já sama bych se k tomu asi nevybičovala, to mně moc pomáhá,” prozrazuje svůj recept na super figuru Ivana.

Herečka se před ostatními nebojí ukázat v podobě, která není vždy lichotivá. „Já si myslím, že jsem žena jako každá jiná. Je zbytečné, že lidi z televize mají pocit, že musí vypadat neustále dobře. Je to jen taková maska. K životu patří to, že je žena někdy nenamalovaná, že je zpocená, že běhá na zahradě nebo nakupuje. To prostě patří k životu,” řekla nám před cvičením Ivana a dále dodala: „I já občas cítím, že je na mě kladen požadavek, abych vypadala neustále dobře. Tady na bikram józe se ale všichni známe, jsme taková zajetá parta lidí. Já se nestydím a naopak se cítím nejlíp po cvičení, když nejsem vůbec namalovaná a vím, že jsem to stále já a není to žádná maska.” ■