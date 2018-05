Pravá blondýnka šla do plavek: Z Reese Witherspoon už je spokojená čtyřicátnice

Reese Witherspoon Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Slavná americká herečka si dopřála oddech a vyrazila s rodinou do Mexika. Na pláži se Reese Witherspoon (42) ukázala tak, jak ji ve filmech nevídáme.

Hvězda komedie Pravá blondýnka má už 18letou dceru Avu a teoreticky by mohla být do pár let babičkou. Na první pohled ale vypadá stejně jako v roce 2001, kdy v kinech bodovala jako růžová studentka právnické fakulty.

Reese Witherspoon se v Mexiku předvedla ve dvoudílných plavkách. Se svou výškou pouhých 156 centimetrů by mohla být považovaná za sestru Avy. Kromě ní má s exmanželem Ryanem Phillippem ještě čtrnáctiletého Deacona. V roce 2011 se provdala za Jima Totha, který je otcem jejího pětiletého syna Tennesseeho.

Herečka, která obstála v komediích i vážných rolích, momentálně natáčí druhou řadu oceňovaného seriálu Sedmilhářky. Reese se v něm opět objeví s Nicole Kidman a Shailene Woodley. Hvězdnou hereckou sestavu rozšíří Meryl Streep. ■