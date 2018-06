Věřili byste, že Kotková neměla co na sebe? Nakonec vypadala jako princezna

Jak se vám líbí půvabná blogerka v toaletě z hedvábného tylu? Michaela Feuereislová

„Původně jsem myslela, že nestihnu dorazit, protože jsem časově a pracovně vytížená. Dělala jsem ale vše pro to, bych to zvládla a jsem za to moc ráda,” říká držitelka titulu Česká Miss World 2016, která tradičně na poslední chvíli řešila, co na sebe a kdo ji na akci doprovodí. Nakonec ji v obou případech zachránil návrhář Jakub Poner, který ji oblékl do šatů z hedvábného tylu v béžové barvě.

„Kuba mi nachystal šaty a zároveň jsem s ním večer strávila. Vždy se spolu perfektně pobavíme,” říká Natálka. „Nikdy moc nic neplánují dopředu, takže je Kuba na mě vždy připraven,” směje se blogerka. ■