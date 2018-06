Iva Janžurová je po zdravotních komplikacích opět ve formě: Mé kostýmy stárnou, já mládnu

Iva Janžurová na výstavě Retro biják 60. – 90. let Super.cz

Vernisáž výstavy Retro biják 60. – 90. let v Tančícím domě si nenechala ujít spousta známých tváří, jako je Petra Černocká, Marie Tomsová, Anna Linhartová, Zdeněk Podhůrský a Václav Vorlíček. Jelikož expozice připomíná ty nejoblíbenější československé filmy, pohádky a seriály, nemohla na akci chybět ani Iva Janžurová (77), která se do české historie českého filmu zapsala výraznou měrou.

„Dívala jsem se na kostýmy z filmu Morgiana a zaujalo mě, jak ty materiály stárnou, zatímco já mládnu,” svěřila se nám na kameru legendární herečka a jedním dechem dodala: „To si dělám samozřejmě legraci.”

Dlužno dodat, že Janžurová působila na večírku velmi spokojeně, odpočatě a málokdo by hádal, že kvůli nedávným zdravotním komplikacím musela rušit některá svá představení.

Herečka se na některá svá díla dívá ráda, pokud jí to její náročný pracovní program dovolí. „Jsou filmy, které jsem točila a viděla jsem je čerstvé a nebyla jsem s nimi tolik spokojená, jako když je vidím s odstupem. Občas mě překvapí, že se sama sobě někdy směju. Je to možná trošku samolibé. Třeba film Penzion pro svobodné pány jsem dřív považovala za film, který se mi příliš nepodařil, a když ho vidím s odstupem, tak žasnu, co ze mě pan režisér Krejčík vymlátil,” uvedla herecká legenda, která považuje za jeden ze svých nejlepších filmů Drahé tety a já, velmi se jí ale líbil snímek Ten svetr si nesvlíkej, který viděla nedávno v televizi. ■