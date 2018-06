Mám tedy přemnožené parazity? Fakta, pověry a kde je pravda?

Helicobactera má každý druhý, Demodex skoro všichni

Helikobacter pylori, zahnutý parazit s bičíky, je velmi rozšířený patogen. Neřešený způsobuje gastritidu. Tedy jinými slovy záněty trávicího traktu, které neřešené končí většinou rakovinou. Nakazíte se neumytým nádobím či výpůjčkou kamarádova příboru. Dáváte si vzájemně svá jídla ochutnat? Pokud jeden člen rodiny trpí tímto parazitem, postupem času jej má celá rodina. Máte těžké akné nebo odlupující se pleť? Krátkodobě několikrát v roce? Demodex hledejte lupou, měří 0,2 milimetru a přenáší se například půjčením ručníku. Protože se zavrtává až 4 milimetry do kůže, těžko s ním bojovat. To se všemi parazity samozřejmě. Jsou zde o stovky milionů let déle než my.