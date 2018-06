Gábina Partyšová myslí na zadní kolečka: Až ji nebudou chtít jako moderátorku, může vyučovat jógu anebo líčit

Gábina Partyšová si dělá jógový a vizážistický kurz Super.cz

S moderátorkou Gabrielou Partyšovou (40) jsme se potkali, když uváděla zahájení letní sezóny ve Slovanském domě, který je vlastně jejím druhým domovem. Poté, co tady kdysi bydlela po rozvodu s Josefem Koktou (61), se sem vrátila i s novými podnikatelskými aktivitami.

"Bydlela jsem ve druhém patře a potom v pátém patře. Teď tady mám v šestém patře takový projekt, jóga room, kde máme masáže a další věci," vysvětlila Gábina, která v rámci večera odhalovala i novou skulpturu, jíž se mohou návštěvníci i kolemjdoucí kochat. "Je od skvělého umělce Federica Diaze, v každém ročním období to bude vypadat trochu jinak," kochali jsme se společně dílem.

Gábinu v poslední době moc často ve společnosti nepotkáváme. Musíme si pustit televizi a podívat se na Prásk! anebo na Snídani s Novou. "Ve Snídani jsem dost frekventovaná a ony ty dny, když vstanete ve čtyři ráno, jsou také delší a hodně v mlze. To už toho pak moc nevykonám a jenom tak jsem a věnuju se Kristiánkovi. Už chodí do čtvrté třídy, tak se musíme i víc učit. Pak moderuji různé eventy, ale do společnosti moc nechodím, protože už jsem toho nachodila hodně," svěřila.

A myslí i na zadní kolečka. "Dělám si jógový a vizážistický kurz. Snažím se po dvaceti letech v televizi umět i něco jiného. Moderování je můj život, dělám ho dvacet let, ale nejsem hloupá a vím, že dalších dvacet let v televizi nebudu a za dvacet už určitě ne. Tak jsem si říkala, že začnu s něčím, co je mému srdci blízké," uzavřela. ■