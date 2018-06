Oslavu padesátin má Linda Finková v mlze: Ví jen to, že trvala týden

Linda Finková oslavila padesátiny. Super.cz

Narozeniny, kdy se koncovka ve věku změní z -cet na -sát, neprožívají ženy moc dobře. Výjimkou není ani zpěvačka a lektorka pořadu Tvoje tvář má známý hlas Linda Finková. "Měla jsem takový debilní pocit. Když má chlap milenku, které je čtyřicet a něco, tak je to pohoda. Ale jakmile řekne, že jí je padesát, tak už to zavání bábou," přiznala Super.cz.

"Ale co se dá dělat, peču na to, rodný list si přepisovat nebudu a takhle to nechám," krčila rameny. "Ten blbý pocit trval jenom chvilku a pak jsem ty svoje padesáté narozeniny řešila asi týden, takže o tom týdnu toho moc nevím. Trochu jsem se doma pomotávala a mám to lehce v mlze. Nedělala jsem žádný velký mejdan, ale s každým jsem to oslavila postupně zvlášť, s každým jsem se zvlášť picla a bylo to super," vyprávěla.

Žádných extra dárků se ale prý nedočkala. "Od maminky jsem dostala gril, který už jsem měla, ale to vůbec nevadí, protože grilujeme pořád a hodně. Ani nevím, jestli jsem dostala nějaké hezké velké dárky. Všem jsem řekla, že nic nechci, protože všechno mám, a co jsem potřebovala, to jsem si koupila. Je to docela osvobozující. Každý mi něco dal, ale nic obrovského to nebylo," uzavřela. ■