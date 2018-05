Přibrala 13 kilo a nebojí se to ukázat: Těhotná Aneta Krejčíková odhalila bříško na párty

Aneta Krejčíková se na párty pochlubila těhotenským bříškem. Super.cz

Aneta, která je v šestém měsíci, zvolila na večírek v pražském klubu kalhoty a krátký top, který si uvázala pod ňadry. Bříško tak zůstalo úplně odhalené. "Je mi to takhle pohodlné. A když už je žena těhotná, tak proč to nějak zakrývat," míní herečka. "I když jsem přibrala docela dost. Mám nahoře třináct kilo," prozradila.

Pohlavím miminka se chce nechat překvapit, takže výbavičku nakupuje v neutrálních barvách. Rodit bude v porodnici v Podolí. "Bylo docela těžké se tam dostat, ale nakonec se to povedlo," prozradila.

Aneta bude ještě natáčet do konce června a v divadle už si dala pauzu. "Vyšlo to krásně na prázdniny, protože rodím na začátku září. O návratu do práce jsem ještě nepřemýšlela. Uvidím, jaké to miminko bude, a podle toho se budu řídit," krčila rameny. Ani svatbu zatím neplánuje. ■