Poznáte roztomilou holčičku na fotografii? Slavná zpěvačka bojovala s rakovinou a i coby padesátnice je pořád sexy

Zpěvačka slaví padesátku! Profimedia.cz

Jen málokdo by zpěvačce Kylie Minogue (50) hádal její skutečný věk. Ona sama je s ním ale dobře smířená. Aby také ne, když vypadá tak skvěle. Australská kráska prozradila, že letošní narozeninová oslava bude trochu jiná než všechny předchozí.

"Bude to trochu jako fotoalbum mého života," prozradila minulý týden deníku The Daily Telegraph. Dodala také, že ji na podobné věci příliš neužije, ale tyto narozeniny jsou prý pro ni jiné a chce oslavit to, že se znovu našla.

Nedávno také na sociálních sítích vzpomínala na rakovinu prsu, kterou jí diagnostikovali v roce 2005. "Poslední dekáda přinesla zkoušku v podobě rakoviny. Ale s pomocí rodiny, přátel, lékařského týmu a vás všech jsme to společně zvládli," vzkázala na Instagramu svým fanouškům. ■