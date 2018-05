Ken Rodrigo Alves si užíval na večírku s plastikovými kráskami. A nezapomněl u toho pít jako duha

Na večírku ho obklopovaly brazilské krásky. Profimedia.cz

Ještě nedávno se plastikový panák Rodrigo Alves (34) procházel ulicemi Prahy , kde také podstoupil další plastickou operaci. Ta měla za cíl dodat jeho obličeji trochu přirozenosti. To se sice moc nepovedlo, ale Alves už je zpátky ve svém živlu. Vymetá jeden večírek za druhým a v doprovodu krásných dam nasává jako o závod.

Na jeden z posledních večírků v Londýně ho doprovodila Miss BumBum 2015 Suzy Cortez (28) a plastikové zjevení Day McCarthy, která se proslavila rasistickými komentáři o dětech slavných a samozřejmě svými plastikami. Nos jí drží pohromadě totiž jen tak tak.

"Dokonalé" trio hýřilo celý večer. Alves své dámy konstantně objímal, olizoval a osahával a jim se to, zdá se, líbilo. "Opravdu ho miluji. Je to takový gentleman," nechala se na svém Instagramu slyšet Suzy. Gentleman to možná je, ale také se jako správný gentleman dokáže vylít jako váza. A pak se zase bude divit, až se mu začne rozpadat obličej. ■