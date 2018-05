Sezóna zahájena! Manželka Leoše Mareše dráždí u bazénu superštíhlou figurou

Monika vypadá skvěle. Foto: instagram M.Marešové

Jestli je někdo na letošní plavkovou sezónu dokonale připravený, tak to je rozhodně Monika Marešová (37). Na těle manželky moderátora Leoše Mareše (42) totiž nenajdete ani gram tuku. Dlouhonohá brunetka pravidelně po celý rok na své figuře pracuje a jak vidno, stojí to za to.