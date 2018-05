Slavný pár z Hry o trůny prozradil datum svatby. A bude to velká paráda ve stylu populárního seriálu

Kit Harington s Rose Leslie budou už velmi brzy svoji. Profimedia.cz

Oba herci potvrdili, že bylo velmi složité najít termín mezi natáčením. Oba jsou totiž seriálovými herci a v současné době točí. Kit Hru o trůny a Rose seriál Dobrý boj. Většinu detailů ohledně svatby mezi sebou museli řešit přes telefon, ale naštěstí se prý na všem shodli.

Kit se v nedávném rozhovoru také svěřil, jak požádal Rose o ruku. Pod noční oblohou, u plápolajícího ohně s lahví červeného vína to na ni jednoduše vybalil. Mohl by být ještě větší romantik? Na to mu Leslie samozřejmě nemohla říci ne. Ostatně, kdo by mohl odmítnout Jona Snow? ■