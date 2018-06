Své děti vychovává mimo svou rodnou zemi. Pro Maxovou je ale důležité, aby její děti češtinu ovládaly

Tereza je na skok v Česku. Foto: archiv Nadace Terezy Maxové dětem

„Zdržím se tady jen pár dní. Hrozně ráda bych se vrátila s rodinou zase do Česka. Naše loňská cesta padla na úrodnou půdu. Dětem se to moc líbilo, měly čas vidět rodinu, mohly si užívat babičky, což je k nezaplacení. A hlavně měly možnost se zlepšit v češtině, protože rodný jazyk je hrozně důležitý,” svěřila se nám Tereza.

Nejstarší syn Tobias a prostřední Mína (9) nemají s češtinou velký problém, nejmladší Aiden (6) ale s rodným jazykem své maminky válčí. „Narodil se v Česku, ale celý život žil v zahraničí. On Česky rozumí, ale mluví málo. Jsem si jistá, že to dožene,” říká Tereza.

Ředitelka nadace, která nese její jméno, se těší na prázdniny. „V Monaku bude velká cena, takže děti budou mít prázdniny, protože jejich škola je přímo na trati. Nejspíš vyjedeme do Turecka, kde si užijeme prázdniny,” usmívá se Tereza Maxová, která přijela do Česka oslavit páté výročí projektu Rozjedu to!, díky kterému pomáhá její Nadace dětem z dětských domovů nacházet zaměstnání.

„Moc nás těší skutečnost, že všechny děti z dětských domovů, které se do projektu zapojily, byly přijaty na vybrané školy. V tom máme stoprocentní úspěšnost, která potvrzuje smysluplnost a efektivitu projektu. Nyní se do Rozjedu to! zapojí další dětský domov, v pořadí již sedmý, a tím se projekt rozšíří o dalších 11 dětí, se kterými budeme dlouhodobě a individuálně pracovat,“ shrnuje úspěšnost projektu Terezie Sverdlinová, ředitelka Nadace Terezy Maxové dětem. ■