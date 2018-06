Nádherná Maxová si vyzkoušela práci designérky. Sama ale cítí, že jejím posláním je hlavně konat dobro

Tereza jezdí do tureckého letoviska Kaplankaya vždy, když mají v Monaku děti prázdniny. Foto: Instagram T. Maxové

Po delší pauze se v Česku objevila Tereza Maxová (46). Česká topmodelka a filantropka přiletěla z Monaka představit výsledky projektu Rozjedu to, který je zaměřený na pomoc dětem z dětských domovů ve vzdělávání.

„Dneska jsme oslavovali. Byli jsme na prohlídce Národního divadla v zákulisí a na jevišti. To je jedna z mála činností. Naší hlavní činností je připravit děti ve věku od deseti do šestnácti let na budoucí povolání. Pomáháme jim najít práci,” říká Maxová.

Tereza v poslední době žije nejen svými bohulibými projekty, ale se svým manželem, tureckým developerem Burakem Oymenem, intenzivně pracovali na budování luxusního pětihvězdičkového resortu v Turecku v oblasti Kaplankaya. „Jsem pyšná na svého manžela, který dokázal proměnit svou vizi ve skutečný hotel. Je to jeden z prvních hotelů té oblasti a já věřím, že to nebude jediný hotel v tomto místě,” rozpovídala se modelka o místě, kde se před necelými dvěma lety vdávala.

"Mám ráda architekturu a design. Realizovala jsem se, co se týká vybavení restaurací a hotelu, ale hlavně jsem podporovala partnera. To je nejdůležitější věc." ■