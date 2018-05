Pózuje jako modelka! Takhle malá gorila pobavila návštěvníky zoo

Gorilí mládě bavilo návštěvníky zoo. Profimedia.cz

Gorilí mládě Shufal (1.5) z anglické zoo Twycross pobavilo návštěvníky, když začalo pózovat, jako by se chystalo fotit snímky do módního časopisu. A prý to není poprvé, co se mládě takhle vystavilo.