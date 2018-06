Známý český zpěvák randí se svou přítelkyní už 4 roky: Do chomoutu se ale nežene, víme proč!

Zpěvák s partnerkou vyrazil do Itálie. Foto: archiv P.Kutheila

Zpěvák Petr Kutheil (36) již několik let randí se svou přítelkyní Markétou. Tento týden našli pár společných volných dnů, a proto se rozhodli pro rychlý výlet do Říma. Zamilovaný pár navštívil italskou metropoli vůbec poprvé. A jak si pobyt užili?

„Řím nás okouzlil, ale byli jsme tam na pár dní, protože o víkendu musím hrát v Mýdlovém princi v Divadle Broadway, a tak jsme nestihli navštívit všechny památky, tak se tam budeme muset ještě jednou vrátit. Třetí den jsme se vydali na pláž, kde se dostavila únava z procházek a než jsme se stačili namazat, tak jsme usnuli a strašně jsme se spálili,“ svěřil se nám zpěvák.

Zpěváka jsme se zeptali, jestli s Markétou přemýšlejí o svatbě. „Myslím, že do mých čtyřicetin bychom to mohli stihnout, to jsou ještě necelé čtyři roky. Markétu si hýčkám, užíváme si každou společnou chvíli, máme takový volný vztah, má to něco do sebe,“ dodal závěrem exkluzivně pro Super.cz s úsměvem oblíbený zpěvák. ■