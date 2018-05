Zrzavá modelka, která si oblíbila hluboké výstřihy, řádila na večírku. Do očí se jí nikdo nepodíval

Anglická květinka se skvělým poprsím v akci. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

V Londýně je známá pod přezdívkou "Anglická květinka se skvělým poprsím" a vymetá jeden večírek za druhým. Naposledy své tvary vystavila na DaVinci party, kde na sebe strhla veškerou pozornost. Výstřihy jsou jejím poznávacím znamením a pravdou zůstává, že ji činí nezapomenutelnou. Ostatně kvůli barvě očí by se lidem asi do paměti nevryla.

Kromě bujného poprsí se proslavila také tím, že co na srdci, to na jazyku. Už v soutěži se nechala slyšet, že dokáže lidi ve svém okolí pěkně vytočit, ale to je prý součástí její povahy a ostatní se s tím budou muset smířit. My věděli, že někde bude háček. ■