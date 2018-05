Oblíbenou seriálovou herečku okradli přímo na ulici! Tohle vzkázala zloději

Ellen málem přišla o všechno. Profimedia.cz

Dodala také, že kdyby se jí zloděj dostal do rukou, nedopadlo by to s ním dobře. Krásná herečka má totiž italské kořeny, takže jí temperament rozhodně nechybí. A nikdo by si asi nechtěl nic začínat s rozzuřenou Italkou.

Lámanou italštinou také na Instagramu popsala, že je možné, že byl zloděj zachycen na kameře a vzkázala mu, že se má na co těšit. Italští policisté její instagramový příspěvek sdíleli s tím, že jim bylo ctí herečce pomoci. Ellen měla opravdu velké štěstí, většina okradených turistů své osobní věci už nikdy nenajde. Hlavně, že se nikomu nic nestalo. ■