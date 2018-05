Štěstí a láska z nich přímo srší! Podívejte se, jaké nafotil Michal Kavalčík se svou snoubenkou snímky

Moderátor pózoval se svou přítelkyní před objektivem. Foto: archiv Petra Klačková

Herec a moderátor Michal Kavalčík (42) se za necelé dva měsíce stane již podruhé otcem. Se svou přítelkyní, manažerkou Zuzanou, čeká prvního společného potomka, na kterého se oba moc těší. Miminko by se mělo narodit v první červencové dekádě, a zdali to bude holčička, nebo chlapeček stále zamilovaný pár tají. „Samozřejmě u porodu budu přítomný, mám v diáři vyblokovaný týden volna, a ani muzikál Trhák se v Divadle Broadway v červenci nezkouší, tak se snad trefíme do termínu, který nám sdělil pan doktor,“ řekl nám budoucí tatínek Kavalčík.