Herec Leoš Noha je bez řidičáku, přesto často sedá za volant. Jak je to možné?

Leoš Noha je bez řidičáku, přesto sedl za volant. Foto: Stream.cz

Při natáčení smí však Noha řídit motorová vozidla jen jako, je totiž bez řidičáku. Tato skutečnost není způsobena tím, že by o něj snad přišel. Pravdou je to, že si řidičské oprávnění nikdy neudělal.

„Nikdy jsem nechodil do autoškoly a nemám to v plánu měnit ani v budoucnu. Řízení není nic pro mě. Byly časy, kdy jsem přemýšlel o motorce, ty mám mnohem radši než auta. Takže kdybych se jednoho dne odhodlal, že si nějaký ten průkaz udělám, tak by se jednalo jenom o motorku. Teď to ale není na pořadu dne. To, že neřídím, mi nikdy nechybělo, po Praze jezdím MHD, je to stejně lepší než stát někde v koloně. Když potřebuji dál, tak jezdím rád vlakem, je to pohodlné a nic mi tam nechybí,“ popisuje svůj vztah k řízení známý herec.

Leoš Noha, který v seriálu Štafl hraje Pepeho, jednoho z těch zlejších taxikářů, na sobě nedává nic znát. Teoretickou stránku řízení má naučenou na jedničku. „Jsem řidič teoretik. Na řízení jako takovém mi nepřijde nic těžkého, ale na silnice bych se nepustil,“ uzavírá herec. ■