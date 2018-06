Česká Miss Earth musí znovu pod kudlu napravit to, co zpackali lékaři v cizině

Nikola Buranská se stále potýká s problémy s rukou. Super.cz

Nepříjemná omezení ji čekají znovu, jelikož modelka musí na další operaci. Lékaři se pokusí napravit to, co pokazili kolegové v Dánsku. „Myslela jsem si, že je to v pohodě, že je to za mnou, ale přes léto mě čeká další operace. Budu muset nosit celé léto sádru, tak to bude paráda,” dala oči v sloup sexy brunetka. „Je to velký zákrok. Navíc budu mít celé léto sádru, jedná se o pravačku a s tou levou rukou toho moc neudělám. Budu závislá na cizí pomoci,” říká Nikola během návštěvy nedávno otevřeného nočního klubu v centru Prahy.

Během prvního léčení se o Nikolu starala její maminka, nyní jí bude několik týdnů asistovat její nový partner. „Bude se o mě starat rodina, přátelé a přítel,” říká Nikola a dále dodává: „Už jsem ho s tím obeznámila. S jednou rukou neuděláš nic, neumyju si vlasy, nenakrájím chleba, a podobné základní věci. Opravdu budu potřebovat jeho pomoc.” ■