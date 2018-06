Pamelu z Účastníků zájezdu jí ani ve čtyřiceti nikdo neodpáře: Jitka Kocurová za 12 let snad vůbec nezestárla

Jitka Kocurová vypadá stále úžasně. Super.cz

Povídali jsme si jak jinak než o dětech, které jsou pro Jitku prioritou. "Tomíkovi už je osm, Barušce už bylo pět. Ta teď půjde do předškoláků, takže se strašně snaží. A měla neuvěřitelný úspěch a já jsem za to hrozně šťastná. Od února chodíme na moderní gymnastiku, už je z ní gymnastka a už se z ní stává ta pravá holčička. Protože v naší ulici bydlí jen kluci, měla takové klučičí sportovní tendence," vyprávěla nám.

"Takže si teď užívám obě dvě stránky, klučičí i holčičí. Z Tomíka máme taky velkou radost. Ten je zase vášnivý lyžař, lyžuje závodně. A co je na nich nádherné, je to, že se pořád usmívají a jsou šťastní. To je pro mě úplně nejvíc," rozloučila se Jitka s tím, že snad brzy potkáme. S manželem by měla přijet aspoň na dva dny na karlovarský filmový festival. ■