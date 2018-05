Uragán Tereza Černochová neuhlídala svůj výstřih ani rozkrok: Z téhle show museli její fanoušci šílet!

Zpěvačka se umí odvázat. Profimedia.cz

Při vystoupení se totiž natolik odvázala, že absolutně zapomněla, co má na sobě, a svůj oranžový model si pořádně nehlídala. Tereza při energické show neustále vykopávala nohy do vzduchu a několikrát tak nechala diváky pod pódiem nahlédnout do svého rozkroku. To jí ale jak vidno vůbec nevadilo. A nezůstalo to jen u toho.

Černochová se také několikrát během svých tanečních kreací překlonila a nechala publikum nahlédnout i do dekoltu. Nutno říct, že z jejích ženských tvarů musela zejména mužská část fanoušků opravdu zírat. No posuďte sami. ■