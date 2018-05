Tlustá není, tak sekla se započatou dietou: Berenika Kohoutová své vnadné křivky ale zahalila do županu

Berenika Kohoutová držela dietu, moc dlouho ji to ale nebavilo. Super.cz

V jejích Instastories jsme si všimli, že jde do sebe a začala se zdravým stravováním. Dlouho to ale Berenice Kohoutové (27) nevydrželo. "No úplně ne. Vydržela jsem týden, abych se trochu pročistila. Ale zjistila jsem, že si nechci nic upírat," přiznala nám herečka.

"Nejím zásadně nějak špatně, zásadní dietní boty asi nedělám a zjistila jsem, že žádné diety držet nechci. Ten týden byl jen s proteiny, pokusila jsem se vynechat i alkohol, ale to jsem zvládla jen pár dní. Mám ráda bílé víno k jídlu, prostě mě to baví a beru ho jako součást jídelníčku stejně jako Francouzi," vysvětlila.

A proč s dietou vůbec začala? Tlustá rozhodně není. "Spíš jsem si chtěla srovnat stravovací návyky, protože jsme měla hodně práce a jedla jsem nepravidelně a různé nesmysly. Takže bylo potřeba znovu zajet režim. Nevadilo by mi zhubnout nějaká dvě kila, ale neprožívám to. Teď mám na sobě župan, ve kterém se stejně nepoznám, kolik vážím, a je pohodlný, " smála se herečka.

Pokud jde o pracovní povinnosti, Berenika zkouší v divadle Studio DVA představení Brouk v hlavě. "Budeme to hrát na letní scéně na Vyšehradě a je to velká sranda. Do toho točím Ordinaci. Budu mít takové pracovní léto a jsem za to ráda," uzavřela. ■