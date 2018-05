Oblečená neoblečená! Krásná herečka v nové roli vystavila své přednosti

Jessicu Taylor Haid v nové roli nepřehlédnete. Profimedia.cz

Taylor Haid se ukázala v průsvitném topu i téměř nahá a evidentně jí svlékání nedělá problémy. Navíc to není její první film s režisérkou Bain. Zahrála si i v jejím filmu Nowhereland, ve kterém rovněž hraje hlavní roli prostituce.

Právě kvůli snímku Nowhereland však Bain nyní Jessicu žaluje. Ukázalo se, že herečka některé scény použila ke svému promu ještě před tím, než byly uveřejněny, a to aniž by na to měla právo. Za to byla obviněna z pirátství. ■