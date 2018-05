Gábina Partyšová otevřeně o vztazích: Na rozvod s manželem ještě čeká, účast Kokty ve Štikách ji děsí

Gábina Partyšová promluvila o vztazích. Super.cz

Co se vztahů týče, nemá moderátorka Gabriela Partyšová (39) na růžích ustláno. Když jsme se po delší době potkali, rozebírali jsme, zda už se rozvedla s Danielem Farnbauerem, ale i to, že díky reality show Štiky do jejího života opět zasáhl i exmanžel Josef Kokta (61).

"S Danielem ještě rozvedení nejsme, ale nebydlíme spolu. Pořád se máme rádi. Je to pořád stejná písnička. Řekli jsme si, že už to nebudeme nikde mediálně prezentovat, protože je to jenom naše věc a nikam se to až tak moc nepohnulo. Ale jsme v pohodě," řekla nám Partyšová.

Méně v pohodě už je z reality show Štiky, v níž je jedním z účinkujících její bývalý manžel Josef Kokta, se kterým má syna Kristiana. "To se nedá nesledovat. Abych pravdu řekla, je mi z toho hrozně úzko. Měla jsem pocit, že jsme před šesti lety tyhle věci uzavřeli. My je tedy s Pepou spolu uzavřené máme. Ale na základě tohoto televizního pořadu se zase začalo mlít kolečko a zatahují vlastně mne a částečně i Kristiánka do celé té hry. Mně se to hodně nelíbí," svěřila.

"Jednou jsme se s Pepou ohledně této záležitosti kontaktovali a nějak jsme to vyčistili. Moc se k tomu vyjadřovat nechci, protože je to strašně smutné. Já ho znám jako fajn chlapa a vůbec nechápu, jaké okolnosti ho musely dovést do tohohle momentu. Ale už mu do toho života nemluvím, je to jeho cesta," krčila rameny.

Gábina nám také potvrdila, že Pepa se synem Kristianem nevídá. "Nevídá se s ním, ale i na tom jsme dohodnutí. Na všem jsme se domluvili už před šesti lety. A myslím si, že to tak i zůstane," uzavřela. ■