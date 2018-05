Oscarový herec (80) s pověstí chlípného strýčka doplatil na sexuální obtěžování: Nepomohla mu ani omluva

Morgan Freeman Profimedia.cz

Letos v lednu se držitel Oscara za vedlejší roli ve filmu Million Dollar Baby dočkal ceny za celoživotní dílo od Asociace hollywoodských herců (SAG). Teď mu ale hrozí, že o ni přijde. Jeho jméno se totiž ocitlo na černé listině.

Osm žen herce obvinilo ze sexuálního obtěžování. V jeho případě nejde o žádné prohřešky z mládí. Freeman měl mít nevhodné návrhy v nedávné minulosti. Reportérku CNN Chloe Melas měl obtěžovat dokonce v době, kdy byla v šestém měsíci těhotenství.

Freeman se podle žen, které s ním měly nepříjemné zkušenosti, choval jako chlípný strýček. Snažil se je osahávat a vyhrnovat jim sukně. A za to teď bude pykat.

„Každý, kdo mě zná nebo se mnou spolupracoval, ví, že nejsem člověk, který by měl potřebu druhé urážet, nebo je uvádět do nepříjemné situace. Omlouvám se všem, kdo se v mé přítomnosti necítili dobře a měli dojem, že nejsou respektováni. Nebylo to mým záměrem,“ sypal si Morgan Freeman popel na hlavu.

To ale jeho pověst nezachránilo. Herec z filmu Vykoupení z věznice Shawshank přišel o lukrativní kšeft. Jeho jméno už nebude spojováno s platebními kartami. A je více než pravděpodobné, že hollywoodská studia od něj dají také ruce pryč. Freeman si v několika filmech zahrál Boha, ale není to žádný svatoušek. ■