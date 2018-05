Tereza Brodská oslavila padesátiny se 7 kilogramy navíc, které přibrala kvůli roli. Z párty odcházela bosa se zraněnou nohou

Tereza Brodská vypadá v padesáti skvěle i s kily navíc.

"Přibrala jsem sedm kilo, což šlo velice snadno, protože jsem jedla normálně to, co mi chutná a ve větším množství. Nabyde se to rychle, ale dolů už to jde hůř. A natáčení skončilo teprve před deseti dny. Režírovala to Tereza Kopáčová, scénář napsala Alice Nellis (47) a je to o obyčejných padesátiletých ženách. Když už jsem se hodně bouřila, když jsme tam ty nedostatky přiznávaly hodně, tak mi Tereza říkala, že mě pak budou normální ženy milovat. A když jsem poznamenala, co na to budou říkat muži, odpověděla, že v mém případě už je to jedno," svěřila Tereza.

"Ale přišla jsem díky tomu na to, že herečky nemají problém být ošklivé ve tváři kvůli roli anebo s tím, že mají vrásky nebo jsou nenalíčené. Ale mají strašný problém, když nemají dokonalou figuru. Já tedy neměla problém při natáčení, ale teď už ho mít začínám. Před týdnem jsem už dala sbohem všem těm dobrotám, které jsem mohla jíst, a přichází zase ta zdravá strava. A já jsem gurmet s gurmánem dohromady, takže je to vražedná kombinace," přiznala.

Brodská je kromě těch pár kil, co plánuje shodit, se svým životem spokojená. "Nemám ráda žádné změny, jsem konzervativní, a když mi teď volali novináři a ptali se mě, jak k těm padesátinám bilancuju, nevěděla jsem, co říct. Já nebilancuju. Jelikož jsem po tatínkovi, tak mám už od třiceti pocit, že mi osmdesát, takže je mi to úplně jedno," uzavřela Tereza a šla se bavit na párty, kde se jí bohužel stala nehoda. Ve špatně osvětleném prostoru se jí vklínila luxusní lodička do mezery v podlaze, která nebyla vidět, takže odcházela bosa a se zraněnou nohou. ■