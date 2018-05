Iva Kubelková opět zazáří v seriálu: Představí se jako sexy vražedkyně s nadupaným dekoltem

Iva oblékla na natáčení krásnou róbu. Foto: archiv FTV Prima

Šarmantní vražedkyni si moderátorka a modelka zahrála po boku Jiřího Dvořáka. A naprosto si to užívala. Nejen, že byla ráda, že mohla obléknout elegantní a vyzývavou róbu, která vystavila na odiv nejen její bujné poprsí, ale i krásné dlouhé nožky. Drsná scéna se natáčela ve starých továrních halách v pražských Modřanech a hlavní hrdinka si na rozdíl od Ivy před kamerami řádně zkusila.

„Musím říct, že to pro mě bylo dost nepříjemné. Byla tam strašná zima, prach a v té kleci se vůbec nedalo hýbat! Iva Kubelková na mě dokonce míří zbraní. Byl to dost nepříjemný pocit, i když víte, že to je jen jako. Ale na obrazovce to bude určitě vypadat dobře a napínavě,“ popsala nepříliš příjemné zážitky Soňa Norisová. Nový díl seriálu V.I.P vraždy každou sobotu ve 20:15 hodin. ■