Dojemná slova Mahuleny Bočanové. Herečka se nebojí promluvit o svém trápení

V kavárně Bílá vrána byla autorkou jedné z prvních papírových vran. Herminapress

„Pro nás pro maminky, které mají toto trápení, jsou to dary z nebes a za to moc děkujeme a nikdy vám to nezapomeneme,“ řekla Mahulena Bočanová, kterou s organizací spojuje už několikaletá spolupráce. Stála dokonce u vzniku kavárny Bílá vrána, kde pracují právě lidi s mentálním postižením.

„Když se to tady otevíralo, tak mě pozvali na to slavnostní otevření. Tenkrát jsme dělali první vránu, kterou jsme dali na zeď. Takže to už je několik let a já tady ještě pracuju v divadle v Činoherním klubu, který je jen tady kousek dole, a když jdu do práce, tak se tady pokaždé zastavuji na kafíčko a je mi tady dobře, protože mezi těmito lidmi je vždycky fajn,“ prozradila herečka. ■