Jakub Voráček se vrátil do Česka, brzy se ale vrátí do Ameriky pro syna, bez kterého dlouho nevydrží

Útočník hokejového klubu Philadelphia Flyers dorazil do Česka za rodinou, čekají ho ale i příjemné charitativní povinnosti. 5. a 6. června se zúčastní setkání eReS týmu v Sanatoriích Klimkovice, kde symbolicky předá peníze nadaci pomáhající lidem s roztroušenou sklerózou, 22. června se pak objeví na charitativním fotbalovém zápase v Mikulově. „Mám tady nadační povinnosti. Samozřejmě mám v plánu vyrazit i na pivo s klukama. Vypadá to, že budu pendlovat mezi Moravou a Kladnem,” říká Jakub Voráček, který se z Filadelfie vrátil se svou přítelkyní Markétou.

Na konci prázdnin se vrátí Voráček zpátky do Ameriky kvůli svatbě svého kamaráda a poté by se měl vydat znovu do Čech. To by si už chtěl na krátký čas přivézt svého syna Kubíka, kterého by chtěl ukázat rodině. ■