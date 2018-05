Princezna z Řachandy tentokrát za kočku nebyla: Na premiéru Star Wars přišla jako zmoklá slepice

Denisa Pfauserová Foto: Falcon

Když Denisa Pfauserová vyrazí do společnosti, chce se líbit. Tentokrát jí to ale úplně nevyšlo. Zastihla ji totiž bouřka a veškerá snaha zalíbit se byla marná.

Princezna z Řachandy si nenechala ujít premiéru filmu Solo: Star Wars Story. Nepočítala ovšem s tím, že ji zradí počasí. Cestou do kina zmokla a zachránit to mohla leda tak vysoušečem rukou na toaletě.

„Pršelo tak intenzivně, jako kdyby na mě někdo vylil kýbl. Říkala jsem si, jak budu za kočku, a pěkně mě to zchladilo,“ zasmála se Denisa svému neštěstí a před filmem pózovala s mokrými vlasy.

Jako velká fanynka Star Wars si novinku nemohla nechat ujít bez ohledu na počasí. „Film se mi moc líbil. Bylo tam spousta dobrých fórků, třeba o tom, jak Han Solo přišel ke svému příjmení a lodi. Tvůrci to hezky odlehčili,“ řekla Denisa o novince v české distribuci Solo: Star Wars Story.

Vesmírnou ságu si nastudovala teprve před třemi lety, kdy dohnala předchozí díly. „Říkala jsem si, že se na to teda podívám, co na tom všichni mají. A už to chápu,“ dodala nadšeně herečka. ■