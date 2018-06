Už je dospělá, ale podprsenku nenosí: Z holčičky z dívčí kapely vyrostla sexy kočička a pochlubila se i snímky v plavkách

Niki známe z holčičí kapely, ale teď je podstatně vyspělejší. Foto: archiv Urban Resort Villag (5x)

Nyní devatenáctiletou Nikolu Mertlovou veřejnost zaznamenala již v osmi letech, a to jako nejvýraznější členku dívčí skupiny 5Angels. Niki, jak ji okolí oslovuje, začínala již ve třech letech ve Valášku, v pořadech s Dádou Patrasovou, později v taneční skupině Domino. Zákonitě ale musela přijít otázka: Co dál?



I když si Nikola uvědomovala výhody dívčí formace, vývoj je vývoj. A ten hovořil jasně. Má-li jít o nějaký posun, chce to začít nově, tedy sama. „Samozřejmě, že jsem tento krok konzultovala s mnoha lidmi z hudební branže," přiznala sympatická blondýnka. „Všichni měli stejný názor, abych se osamostatnila. Můj zahraniční manažer mě svou reakcí překvapil. Se smíchem mi řekl, že na tohle rozhodnutí čekal už dlouho. A hned začal chrlit své představy a plány, týkající se mé profesní budoucnosti,“ vyprávěla.



Nikola sice měří pouhých 152 cm, co se týče osobnosti, s výškou nikterak nesouvisí. Je zvyklá své práci obětovat vše, vždycky ví přesně, co chce a co ne. Rozhodnutí stát se sólovou zpěvačkou však řešila poměrně dlouho. Dokonce kvůli tomu na týden odletěla do španělského resortu poblíž Alicante, kde se svou PR manažerkou denně dlouho do noci řešila svou novou budoucnost.



Aby to ale nevypadalo, že si nic neužila. „Miluji slunce, moře, dobré jídlo a zábavu – a tohle všechno mi pobyt ve Španělsku poskytl," vysvětlila, že měla i čas relaxovat. „Dokonce jsem navštívila růžové slané jezero a jezero s léčivým bahnem. Sice zatím nemám žádné neduhy, ale prevence je určitě taky fajn,“ dodala. A stihla nafotit i sérii sexy fotografií, které si můžete prohlédnout v naší galerii. ■