Tohle jste od těhotné ještě neslyšeli: Míša Tomešová se v 7. měsíci modlí, aby přibrala co nejvíce kilo!

Michaela Tomešová a Roman Tomeš Super.cz

Zatímco většina žen doufá, že v těhotenství přibere co nejméně kilo, herečka a zpěvačka Míša Tomešová (27) to má opačně. Ráda by nabrala co nejvíc!

"Je mi dobře, mnohem lépe než při prvním těhotenství. Občas zapomínám, že jsem těhotná. Něco jsem přibrala. Ale upřímně doufám, že přiberu co nejvíce. Nervy se musí trošku obalit tukem, aby se to všechno zvládlo. Doufám, že přiberu co nejvíc, abych měla co nejvíc energie na dvě děti," vysvětluje Míša, která je nyní v 7. měsíci těhotenství.

"S Kristiánkem jsem přibrala osmnáct kilo, za deset dní to bylo dole. Neřeším to. Cítím se dobře. Mám větší zadek, Roman je s tím docela spokojený," usmívá se a její manžel to potvrzuje.

"Jsem dolňák, ale těhotná ženská je nejkrásnější na světě. Je jedno, že přibere, protože je nádherná," doplnil Roman Tomeš.

Míša otěhotněla jen osm měsíců po porodu syna. Ani po porodu druhého potomka zatím neuvažují, že by se proti případnému dalšímu těhotenství zabezpečili. "Nemám rád hormonální antikoncepce ani kondomy. Mám to rád maso na maso. Dáme si asi bacha," dodal. ■