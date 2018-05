Sandra Parmová poprvé na veřejnosti ukázala roztomilou dceru! Komu je podobná?

Sandra Parmová Super.cz

Moderátorka Sandra Parmová poprvé ukázala na veřejnosti dceru Emilku. Ta si velmi rychle zamilovala mikrofon Super.cz. Že by šla ve stopách své maminky? "Je dost možné, že to odmoderuje za mě, miluje mikrofony," usmívá se Sandra.

Moderátorka je zpět v pracovním procesu. Vedle brněnského domova se vrátila i do pražského bytu. S péčí o dceru jí pomáhá maminka. "Už se to docela zajelo, sedlo si to. Dojíždí babička, která hlídá, když jsem v práci. Zvládáme to celkem v pohodě. Emilka je společenská," říká Sandra.

Často s ní ale na akce chodit neplánuje. "Tahle akce byla trošku povinnost, je to akce pro maminky s dětmi. Kolektiv miluje, nemusím nic extra vymýšlet, stačí, když se dívá na děti, a je spokojená," dodala moderátorka zpráv na Primě. ■