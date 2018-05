Z rockera je slušňák, který o sebe pečlivě dbá: Noid nepije, nekouří, cvičí a už vypadá jako metrosexuál

Vašek Noid Bárta vypadá lépe než před pár lety. Super.cz

"Mám nový účes. Byl jsem k této příležitosti ráno v barber shopu. Je fakt, že o sebe poslední dobou víc dbám. Tomu se říká krize středního věku. Chci samozřejmě vypadat mladší a krásnější a už mi zbývá si jenom koupit bílé lakýrky a kabriolet. To mám v plánu příští rok," smál se Vašek. "Teď ale nakupuju kamínky kolem plotu, protože dělám takový zahradní projekt," dodal.

Pokud jde o cvičení, trošinku ubral. "Je to pro mě taková droga, cítím se hrozně dobře psychicky, když se vyplaví ty endorfiny. Ale ubral jsem z devíti jen na šestkrát týdně. Když je to tělo už rozjeté, nemusíte tolik ani dodržovat stravu a jíst jen kuře na vodě. Před pár dny jsem si dopřál i kachnu," prozradil. Pivečko si k ní ale už nedal. "Já zjistil, že mi alkohol vůbec nechybí. On mi vlastně ani tak moc nechutnal, jenom mě bavilo, že jsem se trošku motal," uzavřel. ■