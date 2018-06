Největší děti českého šoubyznysu má vnadná operní diva: Neuhádli byste, kolik je těmhle chlapečkům

Andrea Kalivodová má opravdu veliké kluky. Super.cz

Kdybychom nevěděli, že staršímu synovi operní pěvkyně Andrey Kalivodové (40) Adrianovi je tři a půl roku a druhý Sebastian je o dva roky mladší, na první pohled bychom to rozhodně neřekli a pokládali je za mnohem starší. Jsou to opravdu pořádní pořízci. Asi po Andreině manželovi Radkovi.

"Jsou pořádní. Vždycky říkám, že se o ně staráme jako o vlastní a je to vidět," smála se Andrea. "Jsou to chlapáci po manželovi, sporťáci, srdcaři, milujou motorky a auta. Prostě praví chlapi. Pro mě je to nový svět, který objevuju. Učí mě být v realitě, nad věcí, nebrat všechno tak vážně, když nejde o život. Ono se to do toho umění docela hodí," míní Kalivodová.

O tom, že by zkusili do třetice holčičku, vůbec neuvažuje. "Malý ženský element už v rodině máme, protože mojí sestře Denise se před pár dny holčička narodila, tak budu mít komu nakupovat šatičky a probírat ty ženské věci, Jsme naplnění, spokojení a šťastní," svěřila.

Zároveň vzdala hold svému manželovi, který se o kluky dokáže vzhledem k jejímu pracovnímu vytížení postarat sám. "Musel to zvládnout v podstatě celý prosinec, protože jsem měla vystoupení. Ale vynahradíme si to v létě, protože o prázdninách jsem odmítla všechny pracovní nabídky. Mám jen dvě priority. Rodinu a Národní divadlo, kde mě příští sezónu čeká Prokofjevova opera Láska ke třem pomerančům, " uzavřela. ■