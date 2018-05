Nezaměnitelný hlas i úsměv: Mrkněte, jak šel čas s interpretkou osmdesátkového hitu Já přijdu

Tak šel čas s majitelkou nezaměnitelného hlasu Evou Hurychovou... Foto: Archiv Evy Hurychové, www.evahurychova.cz, MG music

Já přijdu, Chybička se vloudí, Za mléčnou dráhou, Už nám svítá. To jsou názvy největších hitů zpěvačky Evy Hurychové, která období největší slávy zažívala v barevných osmdesátých letech. Dnes je interpretka s nezaměnitelným hlasem sice už v důchodu, zpívání ani další koníčky však na hřebík nepověsila. Na to, jak šel čas s Evou Hurychovou, se mrkněte do galerie.