Manželka Willa Smitha promluvila o důvodu, proč nosí turbany. A vehnalo jí to slzy do očí!

„Nikdy jsem o tom nemluvila, protože to není jednoduché, ale teď to udělám,“ načala Jada ožehavé téma a rozmluvila se o tom, jak začala ztrácet vlasy. „Bylo to děsivé, když to začalo, byla jsem ve sprše a najednou jsem měla v ruce hrst svých vlasů. Okamžitě mě napadlo, že skončím plešatá a doslova jsem se třásla strachy,“ svěřila se.

Slavná herečka prý podstoupila všechny možné testy, které existují. Někteří odborníci tvrdili, že je to stresem, jiní, že jde o alopecii (neinfekční onemocnění, které způsobuje vypadávání vlasů a ochlupení). Ať už je důvodem ztráty vlasů cokoliv, Jada přiznala, že právě to je důvodem, že začala nosit turbany a šátky.

Havraní hříva se stala jejím charakteristickým znakem a byla její velkou součástí. Nakonec se s tím však smířila. „Nějaké vyšší síly berou lidem tolik. Máme tu lidi s rakovinou, lidi, co mají nemocné děti. Pokud mám přijít jenom o své vlasy, tak ať,“ smířila se Pinkett Smith se svým osudem s tím, že v turbanu se cítí jako královna. A vypadá v něm opravdu božsky. ■