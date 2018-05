Poznali byste ji? Tahle malá cácorka je známá blonďatá zpěvačka, která je léta bez chlapa

Poznáte malou holčičku? Foto: Instagram

Zpěvačka Leona Machálková (51) slaví už jednapadesáté narozeniny. A pořád jí to moc sluší. Ona sama ale na klub padesátnic přeci jen na chvilku zapomněla a zavzpomínala na dobu, kdy byla ještě malou holčičkou.

Na sociální síti zveřejnila snímek z doby, kdy jí bylo teprve šest let. Fotka vznikla, když si malá Leona hrála v lese.

„Přátelé a vy všichni, co jste si vzpomněli a zaregistrovali, že mám dnes narozeniny a slavím 45 let od pořízení fotky, na kterou se právě koukáte. Letí to, letí, ale hlavně, že nás život baví, že se "něco" děje a jsme rádi na světě,“ nechala se slyšet sympatická zpěvačka, jež stihla všem poděkovat za narozeninová přání.

„Děkuji za vaše krásná přání od srdce, vždy mě potěší,“ tetelila se blahem Machálková, která je už léta bez oficiálního vztahu. ■