Angelina zuří! Chtěla s dětmi odjet mimo USA, ale kvůli rozvodu nemůže. Kdy tohle skončí?

Angelina s Bradem se rozvádějí od podzimu 2016. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

The New York Post uvedl, že se s Bradem snaží vymyslet nějaké řešení, ale frustruje ji představa, že by jela bez dětí. I lidé v jejím okolí jsou z věčných bojů prý unaveni. Slavný pár je v rozvodovém řízení od rozchodu v roce 2016, ale podle všeho je od rozvodu už dělí jen pár týdnů.

Deník The Sun v dubnu uvedl, že se pár konečně na všem dohodl a zbývá dořešit jen detaily. Rozvedeni by měli být do několika týdnů. Brad s Angelinou se nakonec rozhodli pro střídavou péči a už spolu příliš neválčí. Nechali se slyšet, že je pro ně důležité, aby spolu měli důstojný vztah kvůli dětem.

Podle všeho Brad stále jednou týdně dochází na terapie a pracuje především na tom, aby byl co nejlepším otcem. Svůj dům příliš neopouští a s dětmi se vídá nejčastěji právě tam. Je to pro něj prý nejbezpečnější místo, kde nachází klid.